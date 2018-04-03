إحالة دعوى تطالب بإطلاق اسم «السيسي» على العاصمة الإدارية لهيئة المفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إحالة دعوى تطالب بتسمية العاصمة الإدارية الجديدة باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقريرها.

واختصم المحامي محمد سميح، في دعواه كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بصفتهم.

وجاء في الدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 57 لسنة 2016، بتخصيص الأرض الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وهذه الأوامر والقرارات كان لها بالغ الأثر في تنفيذ مشروعات عملاقة خلال الثلاث سنوات الماضية، ولم تتخذ الدولة أي قرار بتمسية أي من هذه المشاريع باسم الرئيس صاحب الرؤية والفكرة.

وطالبت الدعوى بإلزام المعلن ضدهم بتسمية هذه المدينة باسم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.