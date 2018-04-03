«التحالف العربي» يعلن تفاصيل تعرض ناقلة نفط سعودية لهجوم «حوثي - إيراني» غرب الحديدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي اليوم الثلاثاء، عن تعرض إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران، مشيرا إلى أن إحدى سفن القوات البحرية للتحالف أفشلت الهجوم الذي أسفر عن إصابات طفيفة في الناقلة.

وقال «المالكي»، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إنه بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف وتنفيذ عملية التدخل السريع بائت محاولة الهجوم بالفشل، وأسفر عنها تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة واستكملت خطها الملاحي والإبحار شمالا ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية.

وشدد على أن هذا الهجوم الإرهابي يشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر ما قد يتسبب أيضا بأضرار بيئية واقتصادية، وأن استمرار هذه المحاولات يبرز خطر هذه الميليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرار استخدام ميناء الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الإرهابية وكذلك تهريب الصواريخ والأسلحة.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ وتطبيق الإجراءات والوسائل كافة لحفظ الأمن والاستقرار واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن هذا يأتي ضمن الالتزام بدورها الجوهري في جعل اليمن آمنا مستقرا، وإسهامها في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وكذلك الاقتصاد العالمي، مشددا على أهمية وضع ميناء الحديدة تحت الرقابة الدولية ومنع استخدامه كقاعدة عسكرية لانطلاق الهجمات ضد خطوط الملاحة.