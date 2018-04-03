«سبيس إكس دراجون» تنطلق في مهمة الإمداد الـ14 لمحطة الفضاء الدولية

وصلت المركبة الفضائية «سبيس إكس دراجون» التي انطلقت الاثنين من فلوريدا إلى المدار، ومن المقرر أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.



وذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن الكبسولة الفضائية المحملة بإمدادات تصل إلى 2600 كيلوجرام، انطلقت على متن صاروخ «فالكون 9» من كيب كانافيرال.



ومن المتوقع وصول المركبة إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء. وستظل «دراجون» ملتحمة بالمحطة الفضائية لمدة شهر تقريبا قبل العودة إلى الأرض.



وهذه هي رحلة الإمداد الـ14 باستخدام كبسولة «دراجون» من إنتاج شركة «سبيس إكس» الخاصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك.



وبالإضافة إلى الإمدادات اللازمة لرواد الفضاء الموجودين حاليًا على متن المحطة الفضائية الدولية، هناك أيضًا مواد للتجارب العلمية، بما في ذلك الأبحاث في مجال الأدوية والعواصف الرعدية في الغلاف الجوي للأرض وزراعة الخضروات في المحطة الفضائية الدولية.