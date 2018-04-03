زيدان: أضاعنا فوزًا كبيرًا على يوفنتوس

أعرب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد سعادته لفوز فريقه على يوفنتوس بثلاثية نظيفة في إيطاليا في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان عقب المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة وتحقيق هذا الفوز الكبير، كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، وأيضًا يوفنتوس كان جيد في معظم أوقات المباراة ولكنهم فشلوا في التسجيل".

وتابع المدير الفني لريال مدريد: "الفريق بشكل عام لعب جيدًا، وجاء كرستيانو رونالدو لقيادة الفريق للفوز خارج الديار، أنا سعيد بوجود لعب كبير مثله في الفريق".

واختتم زيدان تصريحاته قائلًا: "الأن نفكر في مباراة الإياب ستكون في غاية الصعوبة، يوفنتوس فريق لا يستسلم وإلى ذلك الوقت علينا التحلي بالجدية من أجل التأهل".