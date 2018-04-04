حكومة الوفاق الليبية تطلق «عاصفة الوطن» لملاحقة فلول «داعش»

أعلنت حكومة الوفاق الوطنى الليبية برئاسة فايز السراج، اليوم، بدء عملية عسكرية أُطلق عليها اسم «عاصفة الوطن» وذلك لطرد فلول تنظيم «داعش» الإرهابى من المدن الليبية التى لايزال يحتفظ بوجود محدود بها وخاصة فى غرب البلاد. وقال محمد السلاك، الناطق الرسمى باسم السراج فى مؤتمر صحفى، إن العملية تهدف إلى تتبع عناصر تنظيم «داعش» والتعامل مع جميع الأهداف المحتملة بالأودية والشعاب الممتدة من بوابة الستين (شرق مصراته) وحتى ضواحى مدن بنى وليد وترهونة ومسلاته والخمس وزليتن الواقعة جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وأوضح السلاك أن هذه العملية تأتى فى إطار الحرص والحفاظ على أمن ليبيا وسعيا إلى القضاء النهائى على جميع البؤر الإرهابية ومتابعة فلول الجماعات الإرهابية. وتعد هذه العملية ثانى عملية يتم إطلاقها ضد تنظيم «داعش» فى الجزء الغربى من ليبيا، بعد عملية «البنيان المرصوص» التى أطلقها السراج وأسفرت عن طرد التنظيم الإرهابى من سرت (500 كيلومتر شرق طرابلس) في ديسمبر 2016.

من جانبه، رأى أمبرتو بروفاتسيو، الخبير الإيطالى المتخصص فى الشأن الليبى لدى كلية «دفاع الناتو»، فى العاصمة روما أن عملية «عاصفة الوطن» ما هى إلا استكمال لعملية «البنيان المرصوص»، نظرا لأهمية مواصلة الهجوم على المجموعات الإرهابية المتبقية فى المنطقة المحيطة بسرت. وأضاف بروفاتسيو، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم: «أتمنى أن يكون هناك تعاون فاعل بين الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق برئاسة السراج ضد بقايا تنظيم داعش فى سرت»، محذرا فى الوقت نفسه من إمكانية وقوع اشتباك عسكرى بين ميليشيات مصراته والجيش الليبى فى هذه المنطقة.