الأمم المتحدة تتطلع لجمع مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار لليمن

يهدف مؤتمر للمانحين دعت له الأمم المتحدة إلى جمع ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار للشعب اليمني المتضرر من الحرب التي تصفها الأمم المتحدة بأنها أكبر أزمة إنسانية من صنع الإنسان في العالم.

ومن المقرر أن يفتتح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، صباح اليوم الثلاثاء، المؤتمر الذي تشارك كل من سويسرا والسويد في استضافته.

وتسبب الصراع المستمر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في جعل 22.2 مليون شخص من بين 27 مليون يمني في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن اليمن كان يعاني من ارتفاع معدلات الفقر حتى من قبل بداية الصراع.

والآن، أصبح ما يقرب من 18 مليون شخص ليس لديهم إمدادات غذائية مضمونة، وأكثر من 8 ملايين شخص معرضين لخطر المجاعة.

ويعاني السكان من تبعات القتال والنزوح وانهيار الخدمات الصحية.