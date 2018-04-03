محافظ دمياط يشهد احتفالية يوم اليتيم بعنوان «قلب واحد»

شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، احتفالية محافظة دمياط بيوم اليتيم بالصالة الرياضية المغطاة برأس البر، تحت عنوان " قلب واحد".

وألقى «المحافظ» كلمة على هامش الاحتفالية أكد خلالها على أهمية التراحم و التكافل بين أفراد المجتمع، لنشر روح المحبة والألفة والتسامح بين الجميع.

وتابع: «رعاية وكفالة اليتيم مسئولية جميع أفراد المجتمع، كما حثنا ديننا الاسلامي و جميع الأديان السماوية، بما يعلى من قيمة الترابط والتماسك بين أبنائنا، وتنمية الاحساس لديهم بالمسئولية تجاه أقرانهم الأيتام».

وأضاف "المحافظ" أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالأيتام من خلال تنفيذ خطة متكاملة بين وزارة التضامن الاجتماعي و منظمات المجتمع المدني، المعنية بالأيتام وقضايا الطفولة؛ للنهوض بدور الايتام وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والتربية الأخلاقية والدينية والتعليمية، بالإضافة إلى برامج التأهيل وبرامج التعليم الخاصة بمتحدى الإعاقة، ووضع ضمانات لتأمين الأطفال من المخاطر، وكذا بدأ وزارة التضامن الاجتماعي فى إجراءات ضم الأطفال اليتامى الى برنامج «تكافل وكرامة».

وهنأ المحافظ الشعب الدمياطي على إرادته القوية واختياره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى ضحى بنفسه وجنوده من الجيش والشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتقدم المحافظ خلال كلمته، بالتهنئة باسم جميع الشعب الدمياطي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاختياره لفترة رئاسية ثانية، مرددا تحيا مصر بقوة وارادة شعبها و رئيسها.

وتخلل الاحتفال عددا من الفقرات الفنية والغنائية التى شارك فيها أطفال مدارس اللغات الجديدة والراهبات الفرنيسكان، وفريق مكتبة مصر العامة وفريق رؤية للدراما الحركية، ؤقيادة المخرج كريم خليل.