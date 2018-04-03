أهالي دمياط يحتفلون بفوز السيسي في انتخابات الرئاسة

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احتشد المئات من أهالي دمياط، في عدد من ميادين المحافظة للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة.

وردد المواطنين الأغاني الوطنية، كما أطلقت المنصة الرئيسية التي أعدتها حملة «كلنا معاك» الأغاني الوطنية.

وخرج العشرات بمدينة السرو التابعة لمركز الزرقا إلى الشوارع، رافعين أعلام مصر، وصور الرئيس السيسي.

فيما قام رجال الشرطة بتأمين الاحتفال في جميع المداخل المؤدية للميدان، حيث تمركزت عناصر الشرطة، والتدخل السريع، ورجال مباحث قسم شرطة أول دمياط، كما انتشرت عربات الكشف عن المتفجرات بمحيط الاحتفال؛ لتأمين الاحتفال.