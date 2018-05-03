رئيس الوزراء يوجه باستكمال تخصيص أراضي بالمحافظات لتنفيذ المشروعات الصغيرة

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بأهمية العمل على سرعة استكمال استصدار قرارات التخصيص المتعلقة بعدد من الأراضي التي تم توفيرها بمحافظات (المنيا – الدقهلية – المنوفية – الشرقية – الجيزة – قنا) للبدء فى تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقري.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات لاستعراض تقارير الاجراءات التنفيذية الخاصة باقامة المشروعات الصغيرة بالقرى، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الصناعات المصرية.

وخلال اللقاء شدد رئيس مجلس الوزراء أيضا على اهمية قيام السادة المحافظين باتخاذ كافة الاجراءات لاستكمال توفير قطع الاراضى اللازمة للمشروع بالقرب من القرى.

وأكد المهندس شريف اسماعيل على دور هذا المشروع المحورى فى التوسع فى اقامة المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة فى هذا القطاع بما يسهم فى خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشاركة هذا القطاع الحيوى فى عمليات البناء والتنمية التى تتم فى مختلف القطاعات وبما يدعم الصناعة المحلية.