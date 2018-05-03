السلطات الأرجنتينية تفتش مقر اتحاد الكرة بعد الاشتباه بتورطه في غسيل الأموال

قامت السلطات القضائية في الأرجنتين مساء أمس الأربعاء بتفتيش مقر اتحاد الكرة الأرجنتيني لكرة القدم ونادي اندبينديتي، على خلفية الاتهامات التي وجهت لكلاهما والتي تتعلق بعمليات غسل أموال قام بها رئيس النادي المذكور، هوجو مويانو، ونجله بابلو مويانو.

ويسعى المحققون إلى العثور على معلومات حول الأموال التي تم دفعها لضم وانتقال بعض اللاعبين في اندبيندينتي وكذلك الأموال التي تم دفعها لبعض الموردين الذين يتعاملون تجاريا مع النادي، طبقا لما كشفت عنه وكالة "تيلام" الأرجنتينية للأنباء.

وتعكف جهات التحقيق أيضا على جمع معلومات عن إحدى الشركات التي تملكها زوجة رئيس نادي اندبيندينتي، ليليانا زوليت، بالإضافة إلى شركات أخرى قامت بالتعاون مع بعضها البعض في عمل شبكة تخصصت في غسل الأموال.

يذكر أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يترأسه كلاوديو تابيا، صهر مويانو.

وجاءت عمليات التفتيش بعد الأدلة التي جمعتها جهات التحقيق وأكدت ضلوع الأطراف السابق ذكرها في عمليات غسل أموال.

ويخضع مويانو، الرئيس التاريخي لنقابة سائقي الشاحنات في الأرجنتين والمدير السابق للاتحاد العام للعمال، للتحقيق في عدة قضايا أخرى.