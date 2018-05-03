تخصيص 5 مشروعات صغيرة لذوي الإعاقة في كل وحدة محلية بقرى سوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن تخصيص 5 مشروعات صغيرة لذوي الإعاقة في كل وحدة محلية بقري المحافظة، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب من ذوي الإعاقة وفي إطار مبادرة "سوهاج صديقة لذوي الإعاقة"، وتنفيذا لإطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018 عام ذوي الإعاقة.

وأوضح عبد المنعم أن أجهزة المحافظة تسعى إلى دمج شباب ذوي الإعاقة ليكونوا من العناصر المنتجة داخل المجتمع السوهاجي والقضاء على البطالة، وأن تلك المبادرة سوف تساهم في توفير فرص عمل لهم، مؤكدا أن محافظة سوهاج من أكثر المحافظات الداعمة لذوي الإعاقة من خلال إطلاق مبادرة "سوهاج صديقة لذوي الإعاقة".

وأضاف محمد أبو العجب مسئول ملف الإعاقة بديوان عام محافظة سوهاج أن على من يرغب من ذوي الإعاقة وحتى سن 55 سنة التوجه إلى مسئول القروض بالوحدة القروية التابع لها، حيث سيتم استيفاء البيانات المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على القرض والبدء في تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن، ومشيدا بمجهودات السيد المحافظ وما يقدمه لذوي الإعاقة من أبناء المحافظة.