قيادي حوثي ينفي احتجاز 19 سفينة محملة بالوقود بميناء الحديدة غرب اليمن

نفى محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الخميس، اتهام جماعته باحتجاز سفن محملة بالوقود في ميناء الحديدة بالمحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

وقال البخيتي لوكالة الأنباء الألمانية، إن "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وتتعارض مع المنطق فليس من المعقول أن نحاصر أنفسنا، ونحتجز السفن التي توصل لنا الوقود ونهدد بتفجيرها".

وأضاف البخيتي "مثل هذه الاتهامات اللاعقلانية سواء كانت من قبل السعودية، أو من قبل حكومة الفنادق -في إشارة إلى الحكومة الشرعية - ليست في صالحهم لأنها تكشف للعالم مدى جرأتهم على تزييف الواقع وقلب الحقائق".

وأردف: "إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة لما سكتت الشركات المالكة لتلك السفن عن ذلك، ولأكدت على الأقل الادعاءات السعودية التي تتحدث عن احتجاز 19 سفينة".

وفي وقت سابق اليوم اتهم صالح الجبواني، وزير النقل في الحكومة اليمنية الشرعية، جماعة الحوثي "باحتجاز 19 سفينة في منطقة المخطاف بميناء الحديدة والتهديد بتفجيرها، وهي تحمل أكثر من 200 ألف طن من الوقود".

وتسيطر جماعة الحوثي على ميناء الحديدة وعلى المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، منذ اجتياحها العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى عام 2014.