دوخه يوضح موقفه من الاستمرار مع أحد السعودي

كشف الجزائري عز الدين بن دوخه حارس مرمى فريق أحد السعودي لكرة القدم، عن رغبته في الاستمرار لموسم إضافي آخر مع فريقه، مبديا مرونة كبيرة لتجديد عقده مع ناديه.

شارك دوخه في بقاء أحد ضمن فرق دوري المحترفين السعودي، بعد الفوز على الطائي بنتيجة 7 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بملحق الصعود والهبوط في دوري المحترفين السعودي.

قال دوخه في تصريحات عقب نهاية المباراة، إنه تلقى عروضا للرحيل عن أحد من بعض الفرق الكبيرة في السعودية، بعد مرور خمس جولات فقط من انطلاق الموسم الماضي، رافضا الكشف عن هويتها.

أضاف "ليس لدي أي مشكلة للبقاء مع الفريق في الفترة المقبلة، سأعقد جلسة يوم الأحد المقبل مع المسؤولين لحسم مستقبلي مع النادي".

وجه دوخه الشكر لجماهير نادي أحد، على دعم ومؤازرة اللاعبين في مباراة الفريق أمام الطائي.