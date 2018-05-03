فيتفاتزيدس وليوناردو يرغبان في الرحيل عن أهلي جدة

أبدى اليوناني إيوانيس فيتفاتزيدس والبرازيلي ليوناردو دي سوزا، ثنائي فريق أهلي جدة السعودي لكرة القدم رغبتهما في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تلقت إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، خطاباً من فيتفاتزيدس يطالب خلاله بفسخ تعاقده بسبب تأخر راتبه لمدة خمسة أشهر، مفضلاً البقاء في بلاده لحين استلام راتبه، كما تلقى المجلس خطاباً مماثلاُ من ليوناردو للسبب ذاته.

حل ليوناردو دي سوزا، في المركز الثاني بقائمة هدافي الفريق في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم المنصرم، برصيد عشرة أهداف، سجلهم خلال 19 مواجهة، وفيما حل فيتفاتزيدس في المركز الثالث برصيد تسعة أهداف خلال 26 مباراة خاضها في المسابقة.