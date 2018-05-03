هيرتا برلين يتعاقد مع ديلروسون

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أعلن نادي هيرتا برلين، المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، اليوم الخميس، تعاقده مع الجناح الهولندي جافايرو ديلروسون لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد طويل الأمد.

ووقع ديلروسون صاحب الـ19 عامًا ، أحد العناصر الأساسية لفريق الشباب تحت 23 عاما بنادي مانشستر سيتي، على عقد مع هيرتا برلين لمدة أربعة أعوام وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وقال مايكل بريتز المدير العام للنادي :" لقد حظي بتدريب ممتاز من الناحيتين الفنية والتكتيكية في أياكس ومانشستر سيتي. إنه لاعب قوي وسريع".

وأضاف :" نحن سعداء للغاية لأننا حصلنا على خدماته وسط منافسة شرسة من فرق كبيرة".