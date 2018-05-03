هيرتا برلين يتعاقد مع ديلروسون

أعلن نادي هيرتا برلين، المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، اليوم الخميس، تعاقده مع الجناح الهولندي جافايرو ديلروسون لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد طويل الأمد.
ووقع ديلروسون صاحب الـ19 عامًا ، أحد العناصر الأساسية لفريق الشباب تحت 23 عاما بنادي مانشستر سيتي، على عقد مع هيرتا برلين لمدة أربعة أعوام وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.
وقال مايكل بريتز المدير العام للنادي :" لقد حظي بتدريب ممتاز من الناحيتين الفنية والتكتيكية في أياكس ومانشستر سيتي. إنه لاعب قوي وسريع".
وأضاف :" نحن سعداء للغاية لأننا حصلنا على خدماته وسط منافسة شرسة من فرق كبيرة".