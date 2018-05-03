جولياني: ترامب سدد مبلغ الـ130 ألف دولار للممثلة الإباحية

قال رودي جولياني، الذي انضم مؤخرا إلى الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قضية التدخل الروسي في الانتخابات، الأربعاء، إن ترامب سدد المبلغ الذي قدمه محاميه مايكل كوهين للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في إطار تسوية بشأن علاقة جنسية مزعومة.



وكان كوهين اعترف بدفع مبلغ 130 ألف دولار، لكنه قال في وقت سابق إنه دفعه من جيبه الخاص دون علم ترامب.



ومع ذلك، قال جولياني إن ذلك المبلغ تم تمريره من خلال مكتب محاماة وسدده ترامب.



وأوضح جولياني خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الدفع "كان قانونيا تماما". وأضاف: "لم يكن هذا المال مخصصا للحملة الانتخابية.. وليس هناك انتهاك لحملة التمويل".



وينفي البيت الأبيض أن يكون ترامب أقام أي علاقة جنسية مع دانيلز.



ورفعت دانيلز الأسبوع الماضي قضية تشهير ضد ترامب لوصفه إياها بالكاذبة.