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مستشار محافظ القاهرة: إطلاق خدمة «بايك شيرنج» في وسط البلد قريبًا

كتب- حسام شورى:
نشر فى : الخميس 3 مايو 2018 - 2:26 م | آخر تحديث : الخميس 3 مايو 2018 - 2:26 م

قال المهندس خليل شعث، مستشار محافظ القاهرة المدير التنفيذي لوحدة تطوير العشوائيات، إن المحافظة بصدد إطلاق خدمة "بايك شيرنج" في منطقة وسط البلد.

وأضاف أن مشروع التنقل بالدرجات سيكون بشكل مبدئي من ميدان رمسيس لمنطقة قصر العيني، مشيرا إلى أن المحافظة في مرحلة البحث عن "سبونسر" لدعم المشروع وتقليل التكلفة على المستخدمين.

وتمنى مستشار محافظ القاهرة، خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان "التحديات القانونية للاقتصاد التشاركي: النقل التشاركي كنموذج" والتي تنظمها كلية القانون بالجامعة البريطانية، إنشاء جهاز تنظيمي للنقل منوط به معرفة مدى رضاء الناس عن الخدمة المقدمة لهم، ومدى مناسبة أسعار الخدمات لهم.


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