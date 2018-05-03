محافظ الإسماعيلية: تقديم جميع التسهيلات لتشجيع المستثمرين الجادين

أكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، على ضرورة إعادة النظر في جدية جميع المشروعات الجديدة المعروضة على مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة؛ لاعتمادها بشكل نهائي وإعادة مراجعتها قانونيًا مع التأكيد على الالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

جاء ذلك خلال رئاسة طاهر اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بالإسماعيلية ورؤساء جمعيات المستثمرين ومديري المناطق الصناعية، ومكتب خدمة المستثمرين، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية.

وقال «طاهر»، إن المحافظة تقدم جميع التسهيلات اللازمة لتشجيع المستثمرين الجادين وتسهيل إقامة المشروعات الجديدة في أسرع وقت ممكن بعيدًا عن الإجراءات الروتينية؛ لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل للشباب ومواجهة البطالة.