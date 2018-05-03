«البحيرة» تفتتح منفذين جديدين لبيع السلع بتخفيض 50% بدمنهور

افتتحت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، منفذين جديدين بمدينة دمنهور لبيع السلع؛ ليصل إجمالي عدد المنافذ الموجودة بالمدينة إلى 15 منفذا.

كما قامت المحافظ بتفقد عددا من تلك المنافذ، مشيدة بجودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل إلى 50%، خاصة في الخضروات والفاكهة التي يتم جلبها من مصادرها المباشرة من المزارع.

ووجهت المحافظ بضرورة التوسع في فتح وتوفير منافذ لبيع السلع التموينية والإعلان عنها بكافة مدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار استعدادات استقبال شهر رمضان المعظم وتيسيرا على المواطنين في توافر جميع السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية المخفضة.

وشددت المحافظ على تكثيف الحملات التموينية على المحال والأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات؛ للتأكد من توافر كافة السلع والمنتجات بالأسعار المقررة وردع المخالفين، مشيرة إلى أن منافذ بيع السلع بمراكز المحافظة بلغت 200 منفذ، منها 58 منفذا تابعا للوحدات المحلية بالمدن والقرى، و11 منفذا تابعا للغرفة التجارية، و24 منفذا تابعا للقوات المسلحة، و74 منفذا تابعا لمدارس التعليم الفني.

كما وجهت بإقامة وتنظيم المعارض الكبيرة بمدن ومراكز المحافظة؛ لعرض كافة مستلزمات شهر رمضان بالأسعار الاقتصادية المخفضة للمواطنين.

ووجهت المحافظ، بتزويد تلك المنافذ بكافة السلع والمتطلبات اللازمة للمواطنين خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى ياميش رمضان، وذلك بشكل دوري مع تكثيف الرقابة التموينية لضبط الأسعار. رافق المحافظ خلال الجولة سعد غراب رئيس مدينة دمنهور.