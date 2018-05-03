ديفيد بيكهام يكشف عن «أجمل مفاجأة» حدثت له في عيد ميلاده الـ43

كشف نجم كرة القدم الإنجليزي الشهير، ديفيد بيكهام، الذي أتم عامه الـ43 أمس الأربعاء، عن «أجمل مفاجأة» حدثت له بمناسبة عيد ميلاده.

وكان «بروكلين»، 19 عاما، وهو الابن الأكبر لديفيد، والذي يقيم حاليا في نيويورك بسبب دراسته لـ«فن التصميم» في مدرسة بارسونز، عاد إلى لندن ليفاجئ والده في عيد ميلاده.

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن «فيكتوريا» زوجة لاعب كرة القدم السابق، نشرت على موقع «انستجرام» مقطع فيديو، يسجل لحظة مفاجئة بروكلين لوالده، وكتبت أسفل المقطع: «أكبر مفاجأة اليوم».

كما نشر ديفيد المقطع نفسه على حسابه على «انستجرام»، حيث كتب: «أفضل مفاجأة بمناسبة عيد الميلاد، لقد عاد ابني الكبير إلى البيت».

وفي الفيديو، يظهر بروكلين وهو يتوجه ناحية طاولة يجلس بجانبها ديفيد، ثم يعانقه من الخلف، ما دفع والده إلى أن يردد مرارا عبارة، «ماذا تفعل هنا؟».

وكانت فيكتوريا، 44 عاما، العضو السابق في فريق البوب البريطاني النسائي «سبايس جيرلز» وعارضة الأزياء الحالية، نشرت في وقت سابق من اليوم، صورة تجمع بين ديفيد وأبنائه روميو، 15 عاما، وكروز، 13 عاما، وهاربر، ستة أعوام، وكتبت على الصورة: «عيد ميلاد سعيد لأجمل أب، نحن جميعا نحبك كثيرا».