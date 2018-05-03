وزير الأوقاف: 300 جنيه مكافأة جهود غير عادية لجميع العاملين بالأوقاف بمناسبة رمضان

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، صرف 300 جنيه مكافأة جهود غير عادية لجميع العاملين بالأوقاف بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وما يتطلبه ذلك من إعداد وجهد كبير، سواء في الجوانب الدعوية، أم التنظيمية للاعتكاف وتنظيم مصليات العيد وصيانة المساجد وفرشها، ولما بذله العاملون بالأوقاف من جهد في ذلك.

وأعلن وزير الأوقاف - في بيان اليوم الخميس - ضوابط صرف المكافأة وأهمها الانتظام في العمل وأداء المهام على الوجه الأكمل، وألا يكون الموظف محالاً إلى أي محاكمة تأديبية، أو تمت مجازاته من المحكمة التأديبية أو النيابة الإدارية أو العامة أو أي من جهات التحقيق الرسمية بالدولة خلال العام المالي الحالي، على أن يتم صرف المبلغ المقرر في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

من جانب آخر، اعتمد وزير الأوقاف تجديد تعيين كل من عمرو فاروق شكري رئيسًا لقطاع شئون مكتب الوزير، والمهندس سمير محمد مصطفى الشال رئيسًا لقطاع شئون المديريات الإقليمية.