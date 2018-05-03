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محافظ البحيرة تلتقي يونس مخيون رئيس حزب النور

البحيرة - خميس البرعي:
نشر فى : الخميس 3 مايو 2018 - 4:25 م | آخر تحديث : الخميس 3 مايو 2018 - 4:25 م

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أهمية التواصل والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب وكافة الأحزاب والتيارات السياسية؛ للوقوف على متطلبات المواطنين ونقل احتياجاتهم الأساسية من المرافق والخدمات المختلفة، التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات.

جاء ذلك خلال لقائها بمكتبها اليوم الخميس، للدكتور يونس مخيون ابن محافظة البحيرة ورئيس حزب النور، ويرافقه الدكتور أحمد العرجاوي عضو مجلس النواب، حيث تم مناقشة أوجه التعاون بين حزب النور والمحافظة في دعم ومساندة خطط وبرامج التنمية، التي تتم على أرض المحافظة في جميع المجالات.

وأشاد رئيس الحزب بالجهود، التي بذلت داخل مركز ومدينة أبوحمص، خاصة في إنشاء مستشفى دمسنا التخصصي للأطفال لخدمة أطفال المحافظة والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى تدعيم إنشاء كوبري دمسنا بأبو حمص.


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