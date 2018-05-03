الخميس 3 مايو 2018 11:15 ص القاهرة القاهرة 32.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد نظام التعليم الجديد خلال مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع عدد ضحايا العاصفة التي ضربت شمال الهند إلى 73 قتيلا

نيودلهي- د ب أ
نشر فى : الخميس 3 مايو 2018 - 11:10 ص | آخر تحديث : الخميس 3 مايو 2018 - 11:10 ص

قال مسؤولون محليون، إن ما لا يقل عن 73 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب العشرات عقب أن ضربت عاصفة قوية وعواصف رعدية ولايتي راجستان واوتار براديش بشمال الهند.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك