ارتفاع عدد ضحايا العاصفة التي ضربت شمال الهند إلى 73 قتيلا

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قال مسؤولون محليون، إن ما لا يقل عن 73 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب العشرات عقب أن ضربت عاصفة قوية وعواصف رعدية ولايتي راجستان واوتار براديش بشمال الهند.