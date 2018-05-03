‏ وزير الرياضة يصدر قرارا بإنهاء عمل اللجنة المالية بالزمالك

اللجنة تنهى عملها يوم السبت وتقدم تقريراً شاملاً للنيابة

بناءً على الخطاب الوارد صباح اليوم من المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ، أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قراراً بإنهاء عمل اللجنة المشكلة من الجهة الإدارية لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 مايو 2018 على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل يتم تقديمه للنيابة عن كافة ما تم اتخاذه من إجراءات خلال المدة من 3 مارس الماضى وهو الموعد الذى تسلمت فيه الوزارة خطاباً من النيابة بتشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك مالياً وحتى تاريخ إنهاء عمل اللجنة.

هذا وستقوم مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية بعد انتهاء عمل اللجنة والتي تكفل الالتزام بكافة القواعد التي أقرها قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 واللائحة المالية الصادرة عن الوزارة في شهر سبتمبر الماضى.