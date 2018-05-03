قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا صحة لتعريب مناهج المدارس التجريبية أو إلغائها، مؤكدًا أنها ستكون مميزة أكثر مما هي عليه، حسب تعبيره.

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الخميس، أن المدارس التجريبية تابعة لوزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أنها ستكون أكثر تميزًا مما هي عليه من خلال جودة المنتج وتدريب المعلمين.

وتابع أن بعض الناس استغلوا كلمتي «إلغاء» و«تعريب» في وصف سوء فهمهم دون علم منهم، معقبًا: «المسألة ليست لها علاقة باللغات، لكنها تتعلق بتقديم منتج جميل حُرم الناس منه، وسيتم تدريس الإنجليزية والفرنسية ومواد العلوم في الحكومية والتجريبية معًا».

وأكد أن المدارس الحكومية والتجريبية سيدرسوا اللغتين الإنجليزية والفرنسية بالإضافة للعربية، مستطردًا: «لن نقدم شيئًا إلا الأفضل، وإذا كانت هناك طبقة تجد في التجريبية ملاذًا ستكون متاحة وأفضل مما كانت عليه».

وأوضح أنه لا زيادة في مصروفات النظام التعليمي الجديد، مشيرًا إلى عدم استخدام الطلاب التكنولوجيا في المنظومة قبل الصف الرابع الابتدائي حتى يكتبوا بأيديهم في المراحل الأولية.