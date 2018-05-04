قال رجل الأعمال سميح ساويرس، عضو مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إنه لم يرد مطلقًا التفكير في تغيير اسم المدينة، وإزالة اسم العالم الراحل أحمد زويل، متابعًا: «لم يحدث مطلقًا، ومن غير الممكن أن تظهر شائعة وتحصل على هذا القدر من المصداقية».

وأضاف «ساويرس»، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الخميس: «هذه الشائعة وطريقة انتشارها أصابتني بالجنون وكنت متضايقًا للغاية»، مشيرًا إلى كون هذه الخطوة بحذف اسم العالم الراحل، بمثابة إهانة لمجلس إدارة المدينة.

واستطرد: «معقول أقبل على نفسي إنهم يشيلوا اسم "زويل"، وأنا أفضل قاعد فيها!»، موضحًا أنه لم يهتم بهذا المشروع إلا بسبب العالم الراحل، ولم يكن من الممكن أن «يبيعه بهذه السهولة».

واعتبر أنه من الخطأ حذف اسم «زويل»، من المدينة، ومن يقبل به فهو مخطئ، مضيفًا أن الدكتور مجدي يعقوب، و الدكتور مجدي السيد، لم يكونا ليقبلا بذلك على نفسيهما، بالاستمرار في المشروع بعد حذف اسم «زويل».

وأشار إلى نفي الإدارة أكثر من مرة أن يكون هناك أي تفكير في حذف الاسم لاسيما وأنه مشروع وليد، مستطردًا: «الشائعات في مصر، تأخذ حجمًا غير طبيعي وبسرعة غير معقولة، وتصير وكأنها حقيقة».