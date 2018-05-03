رئيس وزراء إثيوبيا: نتفهم تقاسم المياه ونحرص على تحقيق الفائدة للسودان ومصر

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الخميس، على أن بلاده تتفهم مسألة تقاسم المياه بين الدول الثلاث بمسؤولية كبيرة وتحرص على تحقيق الفائدة للسودان ومصر.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم: "ليس لدينا نية بأن تتضرر السودان أو مصر وأن اتفاق المبادئ سيساعد الدول الثلاث على خفض الجانب السلبي، وتعزيز مصلحة السودان ومصر وإثيوبيا من المشروع" في إشارة إلى سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح أن إثيوبيا والسودان اتفقتا على التكامل الاقتصادي وربط البلدين بالطرق والسكك الحديدية وتوسيع التبادل التجاري وتسهيل تبادل السلع والاستثمارات بين البلدين والعمل معا من أجل السلام والاستقرار في الإقليم، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأكد أبي أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي بهدف المضي بعلاقات البلدين الى آفاق أرحب وأسمى.

يشار إلى أن مصر وإثيوبيا والسودان تجري مفاوضات حول سد النهضة، غير أنها تعثرت مرارًا جراء خلافات حول سعة تخزينه وعدد سنوات عملية ملئه بالمياه.

وتخشى مصر من تأثر حصتها من المياه جراء ملء بحيرة سد النهضة من مياه نهر النيل، وهو المصدر الرئيسي للمياه في البلاد. بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب: السودان ومصر.