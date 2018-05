«تويتر» يطالب مستخدميه بتغيير كلمات المرور بعد تسرب بيانات الحسابات

قال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه اكتشف خللا في نظام تخزين كلمات المرور، ويجب على المستخدمين تغييرها.

وأضاف الموقع، اليوم، في تغريدة، أنه عثر على خطأ في كيفية تخزين كلمات المرور، ما يعني أنهم لن يعانوا في حماية حسابات المستخدمين من أي هجوم، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقال إنه عادة ما يقوم بتجميع كلمات المرور بحيث يتم تخزينها كمزيج عشوائي للأرقام والحروف.

وأوضحت الشركة على موقعها الخاص: "بسبب خطأ ما، تمت كتابة كلمات المرور في سجل داخلي قبل إكمال عملية مزج الكلمات مع بعضها البعض. ولقد وجدنا هذا الخطأ بأنفسنا، وأزلنا كلمات المرور، وننفذ خططا لمنع هذا الخطأ من الحدوث مرة أخرى".

وقالت الشركة إنها تعتقد أن "المعلومات لم تخرج من أنظمة تويتر على الإطلاق أو حتى جرى إساءة استخدامها من قبل أي شخص"، لكنها توصي المستخدمين بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم وتمكين المصادقة الثنائية.

