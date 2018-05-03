معاقبة مسئولين سابقين بماسبيرو في اتهامات دفع اشتراكات القنوات «المشفرة» الخاصة بـ«وزراء مبارك»

قضت المحكمة التأديبية العليا، بتغريم «حمدي.م»، رئيس قطاع الهندسة باتحاد الإذاعة والتليفزيون (سابقا)، وتوقيع عقوبة اللوم على «ميرفت.ع»، المشرفة على الأقمار الصناعية في ماسبيرو (سابقا)، لقيامهما بسداد الاشتراكات لقنوات «أوربيت» وغيرها على أجهزة خاصة لوزراء فى حقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وسكرتيره الخاص، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وكبار المسئولين، بالمخالفة للقانون.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها اطمأنت من مطالعة الأوراق لثبوت التهم في حق المتهمين، حيث إنهم أصدروا قرارات بالموافقة على سداد قيمة الاشتراكات السنوية لباقة قنوات الأوربت وسوبر ميجل على أجهزة الاستقبال، الكائنة بمحل إقامة عدد من الوزراء والمسؤلين السابقين، دون وجه حق، واستخراج شيك بالمبلغ من الجهة الإدارية لصالح شركة الأنظمة الرقمية الخاصة، قيمة تركبيات أجهزة الاستقبال للوزراء والمسؤلين السابقين في محل إقامتهم.

وأضافت المحكمة أن هذه المخالفات الجسيمة التى ارتكبها هؤلاء الموظفين، كانت دون وجه حق ومن شأنها الإضرار العمدي بالمال العام لتربيح الغير دون أن يكون حقهم، ويعتبروا بذلك سهلوا الاستيلاء على المال العام، وأهملوا فيه مما ينبغي معه معاقبتهم ليكونوا رادع لغيرهم.

وذكرت المحكمة أنها لم تلفت الى دفاع المتهمين، والذي أكد أن قيامهم بهذه الأفعال كان بناء على التأشيرات الواردة اليهم من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون وموافقة وزير الإعلام، وتأشير رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، فقد كان يتعين عليهم وفقاً للقانون تنبيه رؤسائهم إلى مخالفة هذه الأفعال للقانون، وكان يجب الامتناع عن هذه الأفعال، وكتابه تقرير بالامتناع حتى يتم إعفائهم من المسؤلية، وهو ما لم يحدث منهم ، لذا رأت المحكمة أن التهم ثابتة في حقهم يقينا.

وتعود وقائع القضية إلى تقرير قضائي صدر عن هيئة النيابة الإدارية في سبتمبر الماضي، يفيد بأن كلا من رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، والمشرف على الأقمار الصناعية في ماسبيرو، قاموا بسداد الإشتراكات لـ«قنوات أوربت» وغيرها على أجهزة خاصة بوزراء فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وسكرتيره الخاص، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من الوزراء، على نفقة ماسبيرو، دون وجه حق.

وقررت النيابة إحالة «حمدي.م»، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية وكيل أول وزارة، و«ميرفت.ع»، رئيس الإدارة المركزية لإنتشار الموجات والإستماع الفني والمشرف العام على الإدارة العامة للأقمار الصناعية، وكيل وزارة، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت قيامهما بمخالفة القانون واللوائح والقواعد المالية وعدم أداء العمل المنوط بهما بأمانة وعدم الحفاظ على أموال وممتلكات الدولة.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم الأول والمتهمة الثانية اشتركا فى الموافقة واستخراج شيك من الإدارة المالية لصالح شركة الأنظمة الرقمية الخاصة، بقيمة تركيبات أجهزة استقبال وأشتراكات سنوية لباقة «أوربت» و«سوبر ميجا» لعدد من الوزراء وكبار المسئولين بمحل إقامتهم دون وجه حق، ما ترتب عليه تسهيل الإستيلاء على المال العام.

وكشفت تحقيقات القضية، عن أن المبالغ التي تم سدادها لصالح بعض الوزراء والمسئولين بالدولة من خارج وداخل إتحاد الإذاعة والتليفزيون نظير الإشتراك السنوي لباقة «أوربت» و«سوبر ميجا» بمحل إقامتهم وعملهم إعتبارًا من 2005 حتى 2010، تبين أن إجماليها 139 ألف جنيه.

وتبين أنه تم سداد قيمة اشتراك السنوي لباقة «بلاتينيوم» التابعة لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بمبلغ 4188 جنيهًا، بموافقة رئيس مجلس الأمناء.

وبالنسبة لقيمة الإشتراك السنوي لباقة «أوربيت» و«ميجا» بمقار إقامة كل من عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة السابقة، وأحمد أبو طالب رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية بمجلس الشعب، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية عام 2008، فقد تم سداد الاشتراك السنوي بمبلغ 1680 جنيهًا، بخلاف 250 جنيهًا شراء وتركيب طبق لكل منهم، و2390 جنيهًا قيمة اشتراك سنوي لمفيد شهاب بموافقة رئيس مجلس الأمناء.

وتم سداد قيمة الإشتراك السنوي لباقة «سوبر ميجا» لمكتب رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بمبلغ 2390 جنيهًا في 26 أبريل 2009، و250 جنيهًا قيمة الطبق والتركيب.