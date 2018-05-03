«الوزراء» يوضح أهمية إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت اليوم على مشروع قانون لإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر.



وأضاف متحدث «الوزراء»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء الأربعاء، أنه لأول مرة يكون هناك تشريع لتنظيم إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المتميزة داخل مصر، تحمل ذات الاسم وتدرس نفس المناهج التعليمية.



وأوضح أن الدولة اعتزمت تقديم هذا المشروع لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وإمدادها بأحدث العلوم والتقنيات، واصفًا إياه بأنه قناة جديدة للتواصل مع أكبر الجامعات والمراكز العلمية العالمية.



واستطرد أن مجلس الوزراء وافق أيضًا على مشروع قانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مشيرًا إلى أنه بعد موافقة الحكومة على التشريع يتم تحويله إلى مجلس الدولة لمراجعته دستوريًا، ثم يُحال إلى مجلس النواب لاعتماده وإخراجه بشكله النهائي.