إثيوبيا والسودان تتفقان على تقاسم إدارة ميناء سوداني

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اتفقت إثيوبيا والسودان على الاشتراك في تطوير ميناء "بورسودان"، حسبما أفادت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الخميس.

وتأتي الصفقة بعد أربعة أيام من توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم للحصول على حصص في موانئ جيبوتي المجاورة.

ونقلت هيئة إذاعة "فانا" التابعة للدولة عن وزير الخارجية الإثيوبي ورقينى قبيو قوله: "اتفق البلدان على تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدولتين على الفور في تطوير الميناء وإدارته بشكل مشترك".

وقال خلال زيارة للخرطوم إن "إثيوبيا تستخدم ميناء بورسودان كبوابة لأجزائها الشمالية والشمالية الغربية".

ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي المنتخب حديثا أبي أحمد والوفد المرافق له إلى السودان أمس الأربعاء في زيارة تستغرق يومين التقى خلالها الرئيس السوداني عمر البشير.

ووفقا لإذاعة "فانا"، أكد الرئيس البشير التزام بلاده تجاه سد النهضة الإثيوبي العظيم، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل، مما يثير مخاوف في مصر بصدد تقليص نصيبها من مياه النهر.

وقال ميليس عالم المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الاثيوبية إن الرئيس السودانى قبل أيضا طلبا من أحمد لإطلاق سراح عدد غير معروف من الاثيوبيين المعتقلين فى السودان، ومن المقرر إطلاق سراحهم فورا.