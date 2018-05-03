نفى الدكتور سيد القاضي رئيس جامعة بنها، تدريس الكتاب المسيء للشيخ محمد متولي الشعراوي بالجامعة، موضحًا أن الجامعة ترفض أي فكر متطرف من شأنه المساس بالرموز الدينية المصرية.



وقال «القاضي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، مع الإعلامية رشا نبيل، أمس الأربعاء، إن الدكتور الذي شارك في كتابة الكتاب المسيء شغل منصب عميد كلية الآداب بالجامعة لمدة 3 سنوات، متابعًا أنه يدرس حاليًا في إحدي الجامعات بالمملكة العربية السعودية، وليس له علاقة بالجامعة في الفترة الحالية.



وتابع: «فور علمي بالواقعة طلبت نسخة من الكتاب للاطلاع عليها وإدراجها في التحقيقات، التي بدأت بها الجامعة فور العلم بالواقعة، وتم رفع مذكرة ببعض المخالفات الإدارية التي قام بها الدكتور أثناء توليه منصب عميد كلية الآداب، وسيتم إضافتها للتحقيق معه فور عودته لتجديد الإجازة من الخارج».



وأشار إلى أن الشيخ «الشعراوي» يعد رمزًا من رموز الفكر الوسطي في الإسلام، وله تفسيرات وقناعات وجدانية لدى الكثير من المسلمين في مصر وخارجها.





