مدير أمن البحيرة يتفقد تأمين الكنائس بكفر الدوار وأبو حمص

تفقد اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم الخميس، الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس بمدينة كفر الدوار وأبو حمص، وتابع إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، وتابع إجراءات خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر، وعدم وقوف السيارات والدرجات البخارية بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها والوقوف على مدى الاستعدادات وجاهزية القوات؛ لمجابهة أي خطر.

كما تفقد «عبدالفتاح»، إدارة قوات الأمن بكفر الدوار، وتابع سير العملية التدريبية للضباط والأفراد، موضحًا للمتدربين مدى أهمية التدريب في التعامل مع كافة المواقف الأمنية، مؤكدًا لهم ضرورة الاستفادة القصوى من التدريب.

كما تفقد إدارة شرطة المرور بمدينة كفر الدوار أبو حمص، وتابع سير الأعمال الإدارية بإدارة المرور، ومدى تفهم الضباط والأفراد لأعمالهم المكلفين بها.

ووجه «عبدالفتاح» بضرورة تسهيل كافة الإجراءات لكبار السن وحسن معاملة المواطنين، وتوفير أماكن للانتظار، كما ناقش بعض المواطنين عن مدى سهولة ويسر الإجراءات.