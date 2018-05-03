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الرئيس البولندي يضغط من أجل استفتاء على تعديل الدستور في نوفمبر

موسكو - د ب أ
نشر فى : الخميس 3 مايو 2018 - 8:03 م | آخر تحديث : الخميس 3 مايو 2018 - 8:03 م

أفادت وسائل إعلام محلية بأن الرئيس البولندي أندريه دودا يضغط من أجل إجراء استفتاء في نوفمبر على ما إذا كان من الممكن إجراء تعديل دستوري.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن دودا القول اليوم الخميس في وارسو إن التصويت الشعبي يومي العاشر والحادي عشر من نوفمبر، سيمنح جميع البولنديين الفرصة لعرض رؤيتهم حول كيفية تشكيل مستقبل بولندا.

وفي خطابه بمناسبة "يوم الدستور"، وهو عطلة لإحياء ذكرى دستور عام 1791 لدولة الكومنولث البولندي-الليتواني، اقترح الرئيس أن يكون التصويت بمثابة "استفتاء استشاري".

إلا أنه لم يقدم أي مقترحات بشأن الكيفية المحتملة لتعديل الدستور.

تجدر الإشارة إلى أن الدستور الحالي لبولندا قائم منذ عام 1997، وكان نتاجا لمشاورات مطولة بعد سقوط الشيوعية عام 1989.

ورغم ذلك، فإن حزب "القانون والعدالة" الحاكم يصر على أن الدستور متأثر كثيرا بالشيوعية.

ويحذر السياسيون المعارضون من البدء في مثل هذا التحرك في وقت تشهد فيه البلاد خلافات سياسية عميقة، ويتهم البعض الحزب الحاكم بالسعي لتعزيز سلطته.


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