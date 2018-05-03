يوسف زيدان: كلما هاجم الجاهلون «عزازيل» زاد انتشارها

يستضيف أسبوع «جبل عمان الثقافي» الخامس المقام في الفترة من 3 إلى 10 مايو الجاري في سلطنة عمان، الكاتب والروائي الدكتور يوسف زيدان، غدا الجمعة؛ لمناقشة رواية «عزازيل» الصادرة عن «دار الشروق»، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساء.

وكتب «زيدان» على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عزازيل في عمان يوم الجمعة.. عجيب أمر هذه الرواية، كلما هاجمها الجاهلون والكذابون؛ ازداد انتشارها، فلا هم يخجلون من أنفسهم، ولا هي تقيم لهم أي اعتبار».

وتدور أحداث «عزازيل» الصادرة عن «دار الشروق» في عام 2008، في القرن الخامس الميلادي ما بين صعيد مصر والإسكندرية وشمال سوريا، عقب تبني الإمبراطورية الرومانية للمسيحية، وما تلا ذلك من صراع مذهبي داخلي بين آباء الكنيسة من ناحية، والمؤمنين الجدد والوثنية المتراجعة من جهة ثانية.

ويعتبر مؤلفها هو أول روائي مسلم يقوم بسرد أحداث تتعلق بالدين المسيحي، ويحاول حل مشاكل الكنائس الكبرى بطريقة حيادية وعميقة، ويقصد باسم الرواية «الشيطان»، الذي قام بإرغام الراهب على كتابة هذه الأحداث وتركها، وجاءت آراء النقاد حول هذه الرواية جميعها تؤيد إبداع الكاتب، وأنها من أفضل الروايات العربية، كما فازت الرواية بجائزة «البوكر» للقائمة العربية سنة 2009.

يذكر أن أسبوع «جبل عمان الثقافي»، تنظمه مؤسسة عبدالحميد شومان؛ احتفاءُ بجبل عمان كمهد وملتقى للتنوع الثقافي في قلب العاصمة، ويشتمل الأسبوع على فعاليات ثقافية عديدة لمختلف الفئات والأعمار.