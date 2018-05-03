-إيرادات الشركة رتفعت 23% لتصل إلى 172.5 مليون دولار



سددت شركة سنتامين مصر للتنقيب عن الذهب، نحو 28.4 مليون دولار للهيئة العامة للثروة المعدنية خلال الربع الأول من العام الحالى، تمثل حصة الدولة من أرباح منجم السكرى خلال الفترة المذكورة، وفقا لبيان من الشركة على موقعها اليوم.

وبحسب البيان، فإن إيرادات الشركة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 23%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتصل إلى 172.5 مليون دولار، حيث زادت مبيعات الشركة من الذهب بنحو 14% لتصل إلى 131.045 ألف أوقية من الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى.

وقد ارتفع متوسط سعر الذهب خلال الربع الأول من العام الحالى بنحو 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ليصل إلى 1328 دولارا للأوقية.

وبحسب البيان، فإن أرباح الشركة قبل الضريبة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالى، بنسبة 122%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتصل إلى 65.4 مليون دولار، وانخفضت تكاليف الإنتاج بنحو 11% فى فترة المقارنة لتصل إلى 71.3 مليون دولار، مما أدى إلى تراجع تكلفة إنتاج أوقية الذهب بنسبة 21% لتصل إلى 581 دولارا.

وأضاف البيان، أن إنتاج الشركة من ذهب منجم السكرى فى مصر ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 14% ووصل إلى 124.296 ألف أوقية مقابل 109.187 ألف أوقية خلال نفس الفترة من العام الماضى، فيما انخفض بنسبة 19% مقارنة بإنتاجها خلال الربع الأخير من العام الماضى.

ويقدر احتياطى منجم السكرى بنحو 15.5 مليون أوقية ذهب، وهو ما يجعله واحدا من أكبر مناجم الذهب فى العالم، وقد ارتفع رصيد احتياطى خام الذهب بنهاية الربع الأول من العام الحالى بنحو 1.96 مليون طن ليصل إلى 4.14 مليون طن.

وكانت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية قد حصلت على 131 مليون دولار عوائد من شركة «سنتامين مصر» للتنقيب، نظير عملياتها فى منجم السكرى للذهب خلال عام 2017، كما حصلت نحو 21.64 مليون دولار أرباح منذ بداية العام الحالى وحتى 6 مارس الماضى، بالإضافة إلى إتاوة بقيمة 11.734 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وتحصل الهيئة على 55% من أرباح «سنتامين» عن عملياتها فى منجم السكرى بعد أن تسترد الشركة التكاليف الاستثمارية، كما تحصل على 3% إتاوة.

وتورد الشركة قيمة الإتاوة لهيئة الثروة المعدنية مرتين سنويا.

وكان إنتاج شركة سنتامين من الذهب بمنجم السكرى، قد انخفض خلال العام الماضى بنسبة 1.1%، ليصل إلى 544.658 ألف أوقية من الذهب، مقابل 551.036 ألف أوقية خلال عام 2016.

وتوقعت الشركة أن يرتفع إنتاج الذهب من المنجم بنسبة 6% ليصل إلى 580 ألف أوقية خلال العام الحالى، بتكلفة إنتاج تصل إلى 555 دولارا للأوقية.

وبحسب تصريحات سابقة ليوسف الراجحى، المدير العام لشركة سنتامين إيجبت، والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، فإن الشركة تهدف لتوريد نحو 137 مليون دولار خلال عام 2018 لهيئة الثروة المعدنية، حيث من المتوقع أن تصل قيمة أرباح الهيئة من منجم السكرى خلال 2018 نحو 115 مليون دولار، فيما تصل قيمة الإتاوة إلى نحو 22 مليون دولار.

وتعمل فى مصر حاليا شركتان لإنتاج الذهب، هما سنتامين الأسترالية فى منجم السكرى، وماتزهولدنج القبرصية والتى تعمل فى منجم حمش.

ووفقا لاتفاقيات إنتاج الذهب، يتم تأسيس شركات مشتركة بين الهيئة العامة للثروة المعدنية والشركة الفائزة بحق امتياز الاستكشاف والإنتاج.

وتم تأسيس شركة السكرى لمناجم الذهب عام 2005 وهى شركة مشتركة بين سنتامين الأسترالية والهيئة، بناء على اتفاقية بين الشركة والحكومة عام 1994.

وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدية، قال فى تصريحات سابقة إن وزارته بدأت وضع استراتيجية واضحة متكاملة لتطوير قطاع الثروة المعدنية لتسهم فى جذب الاستثمارات وزيادة عدد الاتفاقيات للبحث عن الثروات المعدنية وأهمها الذهب، بالإضافة إلى الخامات الأخرى التى تتوافر باحتياطيات كبيرة من خلال طرح مزايدات بصورة دورية كل عام.

وكانت الهيئة قد طرحت خلال العام الماضى، مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب فى 5 مناطق داخل الصحراء الشرقية، وهم مناطق أم الروس، وأم سمرة، وبوكارى، بالإضافة إلى منطقة أم عود وحنجلية، بالإضافة إلى موقع بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.