قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن أحمد فتحي، الشقيق الأصغر للزعيم الراحل سعد زغلول، لا علاقة بثورة 1919، لأنه توفي عام 1914، موضحًا أنه كان صبيًا ولديه روحًا ثورية، حسب تعبيره.

وأضاف «عيسى»، خلال تقديمه برنامج «حوش عيسى»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم الخميس، أن سعد زغلول كان بمثابة نورًا كبيرًا في التاريخ المصري، وبالتالي لم يجعل الناس ترى مَنْ حوله، متابعًا أنه حين تأمل بيئته يبدو أن أهم شيء فيها هي علاقتة بأخيه، أحمد فتحي زغلول.

وتابع أن أحمد فتحي زغلول كان اسمه فتح الله صبري، معقبًا: «كان صبيًا يانعًا ولديه روحًا ثورية، وهو في صباه كان يشارك في مظاهرت الثورة العرابية حتى فُصل من الدرسة».

وأوضح أنه كانت لديه رغبة في العودة للمدرسة، وهو ما دفعه إلى تغيير اسمه من فتح الله صبري إلى أحمد فتحي زغلول، مشيرًا إلى إلى دخوله بعد ذلك مدرسة الألسن وتخرج في كلية الحقوق ثم سافر إلى باريس وحصل على ليسانس الحقوق من هناك.

واستطرد أنه بعد ذلك أصبح ضمن موفدي وزارة المعارف وحينما عاد تم انتدابه في وزارة الحقانية «العدل»، لافتًا إلى مهنة أخيه سعيد زغلول حينها، وهي المحاماة، التي كاان يواجهها نوعًا من الاحتقار شأنها شأن احتقار مهنتي الصحافة والتمثيل في فترات سابقة، على حد تعبيره.

وأشار إلى تعيينه بعد ذلك قاضيًا جزئيًا، متابعًا: «كان طموحًا وعنده قدر من الثقافة، إلا أن المشكلة التي كانت لديه هي أخيه سعد زغلول، لأنه كان يصل إلى ما يريد أن يصل إليه أحمد فتحي قبل أن يصل إليه الأخير، وكانت هناك مقارنة بينهما، رغم أنهم كانوا في البداية في عجين سياسي نفسي واحد، وتتلذوا على يد الإمام محمد عبده».