«المرور»: إعادة فتح كوبري الدقي أمام حركة السيارات

أعلن العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث الفنية بمرور الجيزة، عن إعادة فتح كوبري الدقي، بعد إغلاقه على مدار الثلاثة أيام الماضية إغلاقًا جزئيًا، من الساعة الـ12 إلى الساعة الـ6 صباحًا.

وقال «طاهر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، إن «تم الانتهاء من إصلاح الفاصل المعدني الذي تم إغلاق الكوبري بسببه، والحالة المرورية عادت إلى طبيعتها، للقادم من وزارة الزراعة إلى ميدان الجيزة».

وفيما يتعلق بعملية التطوير الشاملة التي يشهدها كوبري الدقي منذ فترة، أوضح أن «الإصلاحات الآن في المرحلة النهائية، وسيتم الانتهاء منها بشكل كامل قبل شهر رمضان بيوم أو بومين».

وطمأن المواطنين على الحالة المرورية بشكل عام، قائلًا: «الحالة المرورية بجميع ميادين ومحاور الجيزة جيدة، ولا يوجد أي إخطارات بوقوع حوادث».