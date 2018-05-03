واشنطن تنقل سجينا من جوانتانامو إلى السعودية

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن نقل سجين من معتقل جوانتانامو في كوبا إلى المملكة العربية السعودية، في أول عملية من نوعها في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تولى الرئاسة مطلع العام الماضي.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) عن نقل أحمد محمد أحمد حمزة الدربي إلى مسقط رأسه السعودية، حيث سوف يقضي مدة عقوبته وقدرها 13 عاما بها.



وكان الدربى قد اعترف بجرمه أمام لجنة عسكرية في عام 2014، وهو حاليا ينصاع لشروط اتفاق تم التوصل إليه في ذلك الوقت وسوف يقضي بقية عقوبته في السعودية، بحسب ما ذكرته البنتاجون، وتنازل عن حقه في استئناف الحكم الصادر بحقه.



وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الكونجرس بنيته نقل الدربي، مؤكدًا تطابق عملية النقل مع المعايير القانونية والتشريعية.



وأضافت الوزارة في بيان لها أنه لايزال هناك 40 معتقلا في سجن جوانتانامو.



وكانت آخر مرة يتم الإعلان فيها عن نقل سجين من جوانتانامو تمت في 19 يناير 2017 قبل يوم من تولي ترامب الرئاسة.



وكان سلف ترامب، الرئيس السابق باراك أوباما أبدى رغبته في إغلاق جوانتانامو لكن محاولته لم تكلل بنجاح. وأعلن ترامب في أمر أصدره في يناير أنه ينوي مواصلة استخدام ذلك السجن.