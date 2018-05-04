إبراهيم عيسى: شقيق سعد زغلول الأصغر كان يتقرب من السلطة للوصول إلى أعلى المراتب

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن أحمد فتحي زغلول، الشقيق الأصغر لسعد زغلول، كان يرغب دائمًا في التودد والتقرب للسطة حتى يصل إلى أعلى المراتب، حسب تعبيره.

وأضاف «عيسى»، خلال تقديمه برنامج «حوش عيسى»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم الخميس، أن سعد زغلول وشقيقه الأصغر كانا من تلامذة الإمام محمد عبده، إلا أن أحمد فتحي كان يتودد ويتقرب إلى الإمام محمد عبده، حتى أن الأخير كان يصطحبه معه في السفر.

وتابع أنه حينما توفي الإمام محمد عبده وتبقى تلامذته كانت هناك سلطتين في مصر، الأولى تتمثل في الخديوي عباس حلمي، والثانية في اللورد كرومر، المحتل الإنجليزي، موضحًا أن أحمد فتحي زغلول كان يلعب على الاثنين، على حد قوله.

واستطرد أن عباس حلمي كان لا يحب اللورد كرومر، ولهذا كان «حلمي» يموّل مصطفى كامل ويدعمه لمهاجمة «كرومر»، مؤكدًا أن أحمد فتحي لعب على السلطتين وتقرب لهما.

وأوضح أن سعد زغلول كان يريد تأسيس يضم تلامذة الإمام محمد عبده، إلا أن شقيقه الأصغر أجهض هذه الفكرة لصالح تأسيس صحيفة اسمها «الجريدة»، مشيرًا إلى رضى عباس حلمي، إذ كانت مهتمها التنوير والتغيير، وفق قوله.

ولفت إلى بدء هذه الجريدة في مواجهة ومهاجمة اللورد كرمور وحديثها عن الديمقراطية والحرية، وهو ما أدى إلى غضب السلطتين منها، في الوقت الذي كان يرحل فيه «كرومر» عن مصر، مستطردًا أن أحمد فتحي في هذا الوقت كان يتقرب ويتودد إلى عباس حلمي بطعنه في الجريدة وسياساتها، إضافة إلى تأكيده على الابتعاد عن المسؤولين عنها.