وزير الرياضة يكشف أسباب تطور أزمة صلاح واقترابها من الحل

وعد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بحل الأزمة التي أثيرت بين محمد صلاح نجم منتخب مصر وهداف ليفربول، والاتحاد المصري لكرة القدم، التي أثيرت مؤخرا بشأن الحقوق الإعلانية للاعب وكيفية استغلالها.

وأكد الوزير في تصريحات تلفزيونية أن المشكلة في طريقها للحل وأن يوم الأحد 13 مايو سيكون موعدا نهائيات للتوافق على حل يرضي جميع الأطراف في تلك المشلكة التي أثيرت في الفترة الأخيرة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه لم يكن أحد ليتصور أن الحقوق الإعلانية والدعائية التي تم الاتفاق عليها في اتحاد الكرة منذ سنوات ستصل إلى هذه المرحلة، مع وصول منتخب مصر لكأس العالم، و الطفرة التي شهدتها الكرة في الفترة الأخيرة.

واشاد عبدالعزيز بتألق صلاح مؤكدا أنه خير سفير للكرة المصرية متمنيا له مواصلة التوهج مع فريقه،.