قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن دعوة الدكتور كمال الهلباوي للتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية تؤكد مزاعم الإخوان في استرجاع الدولة الموازية، متابعة: «كمال الهلباوي لم يخرج من الجماعة الإرهابية ويمارس التقية منذ 30 يونيو».



وأضافت «الجبالي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أمس الأربعاء، «من المضحكات المبكيات أننا نجد أحد قيادات الجماعة الإرهابية عضوًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يعد أحد مؤسسات الدولة الوطنية».



وأوضحت أنه يجب توعية الشعب المصري بما يحاك له من مناورات ومؤامرات تستهدف عودة الدولة الموازية للإخوان تحت مسمى المصالحة مع تنظيم الإخوان.



وأشارت إلى محاولات الإخوان للعودة إلى مصر مرة أخرى، خاصة بعد ثورة 30 يونيو التي فضحت كل مطماعهم ومناوراتهم ضد الدولة المصرية، متابعة أن ما فعله كمال الهلباوي بمساواة الإخوان بالجيش المصري غير مقبول على الإطلاق، وهناك فرق بين من حمل السلاح ضد الدولة، وآخر حمل السلاح للدفاع عنها.



