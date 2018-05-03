قال اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة سكك حديد مصر للخدمات، إن هناك غرفة أزمات تعمل على مدار اليوم لمواجهة أي طارئ بالسكك الحديدية.

وأشار «حتاتة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر»، المذاع عبر فضائية «العاصمة»، إلى استعداد السكك الحديدية لموجة الأمطار التي شهدتها مصر الأسبوع الماضي، بفرق طوارئ على أرض الواقع داخل المحطات وماكينات كسح المياه، بالإضافة تعامل العاملين بـ«الجرادل»، والمعدات البسيطة مع مياه الأمطار، وفق قوله.

وأضاف أن الأمطار كانت تسبب دائمًا مشاكل بالسكك الحديدية نظرًا لعدم تمكن القطارات من التحرك، إلا أن هذه لمرة لم تحدث أية مشاكل، مشيرًا إلى تعاون هيئة الأرصاد الجوية مع وزارة النقل بصورة مستمرة للتعامل مع الظروف الجوية.

وأوضح أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يجري زيارات مفاجئة وغير معلنة بصورة مستمرة، وهو ما أثر على عمال السكك الحديدية، بصورة إيجابية.