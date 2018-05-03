علق ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، على رفع سعر توريد الأرز من القطاع الخاص إلى 6300 جنيه للطن بدلًا من 6100 جنيه، قائلًا إن الأسعار ستبقى كما هي 6.5 جنيهات للكيلو، ولا تأثير على المواطن المستحق للتموين جراء رفع سعر التوريد.



وأضاف متحدث «التموين»، خلا مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء ي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال، أمس الأربعاء، «الوزارة كانت تحصل على الأرز بـ6 جنيهات و10 قروش، لكنها أزادت سعر التوريد 20 قرشًا إضافيًا، من الموردين ليوازي تكاليفهم».



وذكر أن الأرز الموجود يواجه مضاربات واستغلال لبعض القرارات الإدارية التي لن يظهر صداها إلا في سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن الحكومة لا تتدخل في السوق لكن هناك حظر تصدير وحملات رقابية ضد التعطيش.



وعن حريق مصنع سكر كوم أمبو بأسوان، أوضح أن موقع الحريق كان بعيدًا عن مصنع السكر، مؤكدًا: «المكان مؤمن عليه ولم يمتد لمخزونات السكر أو المصنع، والنيابة ما زالت تحقق للوقوف على أسباب الحريق».



وأشار إلى أن هذا المصنع يعد واحد ضمن سبعة مصانع في الصعيد، مخصصة لصناعة السكر من القصب.



وشب ظهر أمس الأربعاء، حريقًا في مصنع الخشب الحبيبي الملحق بمصنع السكر بمدينة كوم أمبو في محافظة أسوان، وهو ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا.





