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«عمان» تدين الهجوم الانتحاري على مقر «العليا للانتخابات» بليبيا

مسقط - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 3 مايو 2018 - 11:34 ص | آخر تحديث : الخميس 3 مايو 2018 - 11:34 ص

أدانت سلطنة عمان الهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية، طرابلس، أمس، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجددت السلطنة -في بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية- نقلته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس، موقفها الثابت ضد الإرهاب والتطرف، معربة عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشعب الليبي الشقيق، والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.

كان أحد المسلحين قد قام، أمس، بتفجير نفسه بحزام ناسف في الطابق العلوي لمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غوط الشعال وسط طرابلس، ما أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة 7 آخرين.


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