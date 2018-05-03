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وكيل «تعليم المنيا» يتابع امتحانات النقل للمرحلتين الاعدادية والثانوي الفني

المنيا - ماهر عبدالصبور:
نشر فى : الخميس 3 مايو 2018 - 2:30 م | آخر تحديث : الخميس 3 مايو 2018 - 2:30 م

قام محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اليوم الخميس، بمتابعة أعمال امتحانات النقل للمرحلة الاعدادية والثانوي الفني، كما ناقش مع الطلاب وضع الامتحانات، ومدى مطابقة ورقة الامتحان للمواصفات والمقاييس والجودة، وكيفية الاستفادة من العطلة الصيفية.

وزار وكيل الوزارة مدرسة المنيا الثانوية العسكرية بنين؛ لمتابعة بدء امتحانات النقل، والاطمئنان على سير أعمال الامتحانات ومدى مطابقة ورقة الامتحان للمواصفات وملائمتها لجميع مستويات الطلاب، كما اطمأن على أعمال الكنترول لكل مدرسة.

وناقش «عزب» بعض الطلاب حول المدرسة والمواد، التي يدرسونها ورأيهم حول الامتحان وخططهم لقضاء الإجازة الصيفية.


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