المغرب يتهم الجزائر بممارسة دور خفي ضده مع حزب الله وإيران

اتهم المغرب الجزائر بممارسة دور خفي ضد أمنه، بحسب بيان للخارجية المغربية، مساء الأربعاء.



وقال بيان الخارجية المغربية، بحسب «سكاي نيوز عربية»، إنه يتفهم "تضامن الجزائر مع حلفائها حزب الله وإيران والبوليسارو"، مضيفا أن الرباط لديها أدلة دامغة على الدعم السياسي والعسكري والإعلامي، الذي يقدمه حزب الله للبوليسارو بالتواطؤ مع إيران.



وذكر البيان، أن قرار المغرب، بقطع العلاقات مع إيران جاء بعد وقت كاف لدراسة الأدلة والمعطيات، مؤكدًا أن الجزائر تقدم دعما فاضحا للبوليساريو، وأن المغرب يعبر عن أسفه لموقف العداء للجزائر ضد وحدة ومصالح المملكة المغربية.



وكانت الخارجية الجزائرية استدعت أمس السفير المغربي في الجزائر، وعبرت له عن رفض ما اعتبرته ادعاءات من الخارجية المغربية.