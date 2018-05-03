سر البوستر الأخير لفيلم «تراب الماس»

طرحت شركة نيو سينشري، المنتجة لفيلم «تراب الماس»، البوسترات الرسمية للفيلم، المقرر عرضه خلال موسم الصيف.



وكان أحدث بوسترات الفيلم، صورة للفنان آسر ياسين، يخفي خلف ظهره كتاب قديم كُتب على غلافه «1952».



وتكشف «الشروق»، سر اختيار الصورة؛ حيث تبدء قصة الصورة بعد عودة «طه» من عمله بالصيدلية، إثر مشاجرة مع أحد المدمنين الذي أصر على شراء أقراص مخدرة.



بعد ذلك يجد «طه»، والده القعيد مقتولًا بشقتهم فى ظروف غامضة، ويعثر على دفتر والده «المذكرات»، فيكتشف منها قاتل والده، وأسرار عالم من الفساد يديره رجال أعمال وعملاء المافيا وشبكات الدعارة، ليبحث عن قاتل والده، ويكتشف في النهاية تورط أحد ضباط المباحث، فيقرر أن يقتله انتقامًا لوالده، مستخدمًا في ذلك «تراب الماس» الذي يجعل الوفاة طبيعية لا شبهة جنائية فيها؛ يغادره بعدها إلى شرم الشيخ للعمل كعازف درامز، مطمئنًا أن لا أحد يستطيع أن يكتشف أمره.



فيلم «تراب الماس» مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس العنوان، صادرة عن «دار الشروق»، يشارك في بطولة الفيلم كل من: «آسر ياسين، منة شلبي، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصّار، محمد ممدوح، صابرين، واللبناني عادل كرم، بالإضافة للنجم عزت العلايلي»، السيناريو لأحمد مراد، وإخراج مروان حامد.