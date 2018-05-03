أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع الخدمة عن عدد من مناطق «المرج، وعزبة النخل، وعين شمس، ومدينة السلام»، 5 ساعات بدءًا من 11 مساء غد الجمعة حتى الرابعة من فجر السبت؛ نظرًا لأعمال صيانة اللوحات الكهربائية بمحطة مياه المرج.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، هي «المرج الشرقية والغربية، وعزبة النخل، وشارع عين شمس، ومنطقة البركة، بالإضافة إلى مناطق أبو رجيلة، ومنشية السد العالي، ومنشية العروبة، وتقسيم أبو العز، ومنطقة أطلس، ومنطقة النيل، ومنطقة أسبيكو بمدينة السلام».

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تدبيرها سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، مع إمكانية طلبها عبر الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من التليفون الأرضي.