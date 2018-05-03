الخميس 3 مايو 2018 3:45 ص القاهرة القاهرة 25.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد نظام التعليم الجديد خلال مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي؟

النتـائـج تصويت

البشير يؤكد تمسك السودان بإعلان المبادئ الخاص بسد النهضة

الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
الخرطوم - د ب أ
نشر فى : الخميس 3 مايو 2018 - 3:34 ص | آخر تحديث : الخميس 3 مايو 2018 - 3:34 ص
قال الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء أمس الأربعاء، إن موقف بلاده ثابت فيما يتعلق بالتمسك بإعلان المبادئ الخاص بسد النهضة وأهمية اللجان الثلاثية السودانية والإثيوبية والمصرية.

وأضاف البشير، خلال جلسة مباحثات سودانية إثيوبية بالخرطوم مع وفد إثيوبي بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد: "نأمل أن تعبر اللجان الثلاثية بالتعاون في مجال الأمن المائي إلى الآفاق المرجوة وتجاوز العقبات التي أدت إلى توقف المسار الفني للتفاوض وتحقيق الفوائد المشتركة دون أن يُضار أي طرف"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وتابع أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي "أعطت قوة الدفع اللازمة لمسيرة العلاقات المشتركة بين البلدين"، مؤكدًا "أهمية وفاعلية التعاون المشترك في إطار جوارنا الحسن وعلاقتنا الاستراتيجية".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك